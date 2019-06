Dự báo thời tiết hôm nay 8.6.2019: Miền Trung nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao

Trong 3 ngày tới, từ 8.6, thời tiết miền Bắc có xu hướng tốt hẳn lên (ngoại trừ vùng núi vẫn còn mưa nhưng diện mưa to thu hẹp lại). Mưa giảm và bắt đầu xuất hiện nắng nóng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 - 36oC, một vài nơi ở vùng núi Tây Bắc 37oC hoặc hơn.

Tuy nhiên, qua tuần sau mưa sẽ quay trở lại từ giữa đến cuối tuần do ảnh hưởng vùng áp thấp phía tây mở rộng về phía đông và rãnh áp thấp đi ngang qua. Mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiều khả năng xảy ra lốc xoáy , sấm sét, gió giật mạnh.

Mưa nắng thay đổi nhanh, bất thường nên các tỉnh miền Bắc rầy nâu, rầy lưng trắng có khả năng gây hại trên trà lúa mùa muộn.

oC. Độ ẩm thấp nên miền Trung có Miền Trung nắng nóng tiếp tục trong 7 ngày tới do hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nắng kéo dài 8 - 10 tiếng mỗi ngày và cảm giác oi bức gia tăng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi nên không đủ giải nhiệt. Nắng nóng gay gắt nhất là vùng núi phía tây các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, có nơi nhiệt độ cao nhất 38 - 39C. Độ ẩm thấp nên miền Trung có nguy cơ cháy rừng rất cao và tình hình hạn hán, thiếu nước ngọt có xu hướng ngày càng thêm gay gắt.

Trong khi đó mưa sẽ tăng cả về diện lẫn lượng ở các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam hoạt động trở lại với cường độ mạnh dần, kết hợp với rãnh áp thấp từ phía nam dịch chuyển lên, đem theo nhiều mưa ẩm.

Miền Nam không còn tình trạng nắng nóng, sáng trời có lúc nắng với cường độ yếu đến trung bình, từ trưa chuyển sang nhiều mây và có giông. Mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to, tập trung từ sau trưa đến chiều và có lúc kéo dài đến tối, đôi lúc có nơi mưa đêm về sáng với lượng nhỏ. Từ giữa đến cuối tuần sau mưa hơi giảm và nắng nhiều hơn nên giữa trưa trời có phần oi nóng, dù nhiệt độ không nơi nào vượt quá 34 - 35oC. Do độ ẩm cao, hiện tượng sương mù xuất hiện rất phổ biến làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp vào sáng sớm, có lúc kéo dài đến 9 - 10 giờ mới tan.

Đối với vùng sản xuất tôm - lúa cần chú ý những cơn mưa lớn có thể làm thay đổi độ ô xy hòa tan trên lớp nước mặt, gây hại cho tôm cá vừa thả. Vùng trồng lúa tiếp tục theo dõi rầy nâu trên đồng, khi phát hiện rầy non mới xuất hiện cần phun ngay thuốc trừ rầy.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa ẩm thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá và cổ bông trên các trà lúa hè thu gieo sạ khác nhau, nhất là các vùng gieo sạ dày và bón đạm quá sớm. Đối với hồ tiêu có dấu hiệu cho thấy bệnh chết nhanh, chết chậm quay trở lại, cần chú ý trừ rệp sáp gốc và rễ, nhất là vùng Tây nguyên và miền Đông Nam bộ.