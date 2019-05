Miền Bắc, miền Trung đón đợt nắng gay gắt, nhiều nơi lên tới 40 độ C

Do ảnh hưởng bởi rãnh thấp gió mùa nên vùng núi miền Bắc tiếp tục có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất còn rất cao. Vùng đồng bằng trung du mưa tuy ít hơn nhưng vẫn có thể ngập lụt những nơi trũng thấp.

0C, có nơi xấp xỉ hoặc trên 400C. Sau nắng nóng lại xuất hiện mưa giông vào cuối tuần sau, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật. Qua tuần sau mưa có xu hướng sẽ giảm dần, bắt đầu đợt thời tiết nóng bức do áp thấp nóng từ phía tây lấn sang, đợt nắng nóng này có thể kéo dài cả tuần. Thời tiết sáng nắng chiều có mưa giông diện hẹp vài nơi, nóng nhất là vùng tây bắc và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với nhiệt độ cao nhất có thể 36 - 39C, có nơi xấp xỉ hoặc trên 40C. Sau nắng nóng lại xuất hiện mưa giông vào cuối tuần sau, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Thời tiết mưa ẩm kéo dài nên miền Bắc được cảnh báo rầy nâu - rầy lưng trắng tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng cũng như bệnh bạc lá gây hại trên các diện tích lúa bón thừa đạm.

0C. Tuần sau trời sẽ nắng nóng và oi bức hơn, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 2 - 40C (hầu hết từ 38 - 400C), nắng từ sáng đến chiều với cường độ tia cực tím (UV) ở mức rất cao, có thể gây nguy hại cho mắt và da cũng như bệnh khi ra ngoài trời quá lâu. Ngoài ra, Các tỉnh ven biển miền Trung thời tiết trong hai ngày cuối tuần tương đối dễ chịu hơn những ngày vừa qua. Hầu hết nhiệt độ ban ngày không vượt quá 35 - 36C. Tuần sau trời sẽ nắng nóng và oi bức hơn, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 2 - 4C (hầu hết từ 38 - 40C), nắng từ sáng đến chiều với cường độ tia cực tím (UV) ở mức rất cao, có thể gây nguy hại cho mắt và da cũng như bệnh khi ra ngoài trời quá lâu. Ngoài ra, miền Trung đang đối mặt với hạn hán , nước bị nhiễm mặn, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất do mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ở mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ, dòng chảy cạn kiệt, hầu hết đều thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20% trở lên và còn kéo dài ít nhất 2 tháng nữa, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Tây nguyên và Nam bộ mưa sẽ giảm đáng kể trong vài ngày tới do gió mùa tây nam suy yếu (có thể xem như đợt hạn bà chằn yếu, mang tính cục bộ chứ không xảy ra trên toàn khu vực). Nắng nhiều hơn làm cho nhiệt độ có xu hướng tăng, nắng nóng cũng xuất hiện ở Tây nguyên và miền Đông Nam bộ với nhiệt độ 34 - 360C, cảm giác khá nóng và oi bức do độ ẩm cao. Trong hai ngày thứ hai (3.6) và thứ ba, chiều tối có mưa trên nửa diện tích khu vực, chủ yếu là mưa rào với lượng không lớn, và những cơn mưa xảy ra nhanh, vùng có mưa khá thu hẹp lại. Từ thứ tư đến cuối tuần mưa trên diện hẹp hơn và không phân bố đều, hầu hết mưa nhỏ.

Đáng lưu ý là hiện tượng sương mù xuất hiện vào sáng sớm, có lúc kéo dài đến gần trưa mới tan hẳn, ảnh hưởng đến giao thông và là môi trường thuận lợi để bệnh đạo ôn lá xuất hiện, phát triển trên lúa hè thu đang đẻ nhánh, bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa đang đòng trổ. Bên cạnh đó, bà con nông dân cần tranh thủ những ngày giảm mưa, nắng ráo để thăm đồng, phát hiện sớm các loại sâu bệnh trên rau và hoa màu, như sâu keo trên cây ngô ở các tỉnh Tây nguyên và miền Đông Nam bộ đang có diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng; bọ xít muỗi, sâu đục thân gây hại trên cây điều có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ với độ ẩm cao, lượng bốc hơi không mạnh và mưa tăng nhiều trở lại từ cuối tuần sau.