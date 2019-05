Vụ ‘1 tỉ đồng mỗi suất nâng điểm ở Sơn La’: Đang củng cố chứng cứ

Chiều 31.5, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, vấn đề gian lận thi cử một lần nữa được đặt ra với các cơ quan chức năng.

Trả lời câu hỏi về thông tin cho rằng ở Sơn La có hiện tượng chi mấy trăm triệu đến 1 tỉ đồng cho mỗi suất chạy điểm , trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho hay liên quan đến những vụ việc dư luận quan tâm về vấn đề thi cử, hiện đã khởi tố 3 vụ án, 1 vụ ở Hà Giang, 1 vụ ở Sơn La và 1 vụ ở Hoà Bình. Vụ Hà Giang và Sơn La giao cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang và Sơn La thụ lý. Vụ ở Hoà Bình do Bộ Công an thụ lý.