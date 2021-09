Đủ giá xét nghiệm Covid-19

Giá kit xét nghiệm nhanh Covid-19 dao động tùy nước Tại Campuchia , Bộ Bưu chính - Viễn thông chịu trách nhiệm phân phối bộ xét nghiệm Covid-19 nhanh với giá gốc, theo báo The Phnom Penh Post. Loại đầu tiên là SD Biosensor (Standard Q) của Hàn Quốc, được bán với giá 3,7 USD (85.000 đồng). Loại thứ hai là kit xét nghiệm nhanh Covid-19 Healgen Antigen của Trung Quốc, giá 2 USD. Trong khi đó, giá kit xét nghiệm nhanh tại Đức chỉ dưới 1 USD/bộ. Còn giá bộ kit ở Ấn Độ vào khoảng 3,5 USD/bộ. Ở Malaysia, chính phủ từ đầu tháng 9 ấn định mức giá trần bán lẻ bộ kit xét nghiệm Covid-19 là 19,9 RM (110.000 đồng), còn giá sỉ là 16 RM/bộ. Tại Mỹ, kit xét nghiệm nhanh Covid-19 rẻ nhất là BinaxNOW của Hãng Abbott, được bán với giá 14 USD (chưa thuế) cho hộp xét nghiệm được 2 lần tại chuỗi siêu thị Walmart, có nghĩa là hơn 7 USD cho một lần xét nghiệm. Tại Brunei, giá kit xét nghiệm nhanh Covid-19 dao động từ 11 - 15 USD, theo The Scoop. Ở Singapore, chính phủ đang phát miễn phí kit xét nghiệm cho toàn dân, với mỗi hộ gia đình nhận được 6 bộ kit qua đường bưu điện trong giai đoạn từ ngày 28.8 - 27.9, theo báo The Star. Mỗi học sinh, giáo viên và người lao động trong ngành giáo dục được phát miễn phí 3 bộ kit. Canada cũng phân phát miễn phí bộ kit xét nghiệm nhanh cho các doanh nghiệp. Còn Anh xét nghiệm miễn phí 14 lần cho mỗi người. H.G