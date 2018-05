Du khách Trung Quốc mặc áo in hình 'lưỡi bò' ở sân bay Cam Ranh

Ngày 14.5, thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ việc một nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in bản đồ có hình “lưỡi bò” tại sân bay Cam Ranh.