Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển tại Đà Nẵng

Nạn nhân được xác định là ông Sun Qi He (65 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đi cùng vợ trong đoàn du khách 40 người đến TP.Đà Nẵng ngày 18.10, dự kiến đoàn sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 21.10.

Sau khi nhận được tin báo, Công an P.Mỹ An, Công an TP.Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, tiến hành điều tra vụ việc.