Du khách ùn ùn đi hành hương, QL1 kẹt xe nhiều đoạn

Mặc dù Công an H.Hòa Bình đã huy động lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn tài xế chạy đúng phần đường... nhưng đến trưa cùng ngày vẫn còn hàng ngàn xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều ki lô mét.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng là do du khách các tỉnh, thành đổ về Thánh đường nhà thờ Tắc Sậy (xã Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) hành hương.

Trưa cùng ngày, trên tuyến QL1, đoạn gần chùa Chén Kiểu, thuộc xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cũng bị kẹt xe kéo dài khoảng 4 km.

Nguyên nhân là du khách các tỉnh đổ về chùa Chén Kiểu để hành hương quá đông. CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn tài xế chạy đúng tuyến để giải phóng tình trạng kẹt xe.

[Video] Tuyến quốc lộ 1 ở Bạc Liêu kẹt xe khoảng 8km

Lúc hơn 8 giờ cùng ngày, tài xế Phan Quốc Thành (32 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển ô tô 51C-646.09 lưu thông trên QL91, đoạn qua khóm An Thới, P.Mỹ Thới (TP.Long Xuyên, An Giang).

Do ngủ gục, xe của Thành tông vào đuôi ô tô 83L-2149 do ông Nguyễn Phong Trần (44 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển đang dừng đèn đỏ, đẩy xe này tông vào ô tô đậu phía trước và tiếp tục gây ra 2 vụ đụng ô tô dây chuyền.

Tai nạn làm 5 ô tô bị hư hại, rất may không có thiệt hại về người; QL91 ùn ứ kéo dài hơn 1 km. Công an TP.Long Xuyên và lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang đã có mặt phân luồng mới giải tỏa được ùn ứ.