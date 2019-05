Dự thảo nghị quyết hướng dẫn xử lý tội dâm ô, hiếp dâm, cưỡng dâm: Liệt kê chi tiết, gây nhiều tranh luận

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em có thể thành án lệ Đại biểu Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội, cho rằng việc HĐTP TANDTC đưa ra dự thảo nghị quyết lần này là rất cần thiết và cũng tương đối kịp thời, khi thực tiễn đã phát sinh những vụ việc gây bức xúc dư luận mà luật thành văn hiện nay chưa bao quát hết. Tuy nhiên, để bớt lệ thuộc vào luật thành văn và “bớt bó tay” các cơ quan chức năng trong xử lý, nên đẩy mạnh việc sử dụng án lệ. “Cũng có một số người đặt vấn đề việc ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô cháu bé trong thang máy có thể đẩy lên làm án lệ được không? Tôi cho rằng cũng có thể. Đây là một sự việc gây bức xúc trong dư luận và cơ quan chức năng có vẻ lúng túng trong xử lý. HĐTP TANDTC có thể cân nhắc trình tự để ban hành án lệ đối với vụ việc này”, ông Xuyền nói. * Cũng liên quan vụ này, đại diện TAND Q.4 (TP.HCM) ngày 23.5 cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND (VKS) TP.Đà Nẵng, đang cư trú Q.2, TP.HCM), bị VKS Q.4 truy tố và đề nghị tòa xét xử về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1 điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt 6 tháng - 3 năm tù. Theo cáo trạng, chiều 2.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 nhận được thông tin, trên mạng xã hội đăng tải clip mô tả một người đàn ông ôm hôn một bé gái trong thang máy. Qua xác minh, CQĐT xác định vụ việc trên xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4) và người có hành vi dâm ô là Nguyễn Hữu Linh. Tại CQĐT, Nguyễn Hữu Linh khai nhận do có uống rượu bia nên đã có những hành vi nêu trên. Theo các cơ quan tố tụng Q.4, hành vi của Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Đồng thời, bản thân bị can là người từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp nên cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Cáo trạng cũng nêu, quá trình điều tra, bị can Linh luôn hợp tác; bản thân có nhân thân lai lịch tốt; chưa có tiền án tiền sự nên đề nghị HĐXX xem xét trong quá trình lượng hình. Về trách nhiệm dân sự, cha mẹ của bé C. không yêu cầu xử lý vụ việc cũng như yêu cầu bồi thường. Phan Thương