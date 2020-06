Đưa 430 công dân Việt Nam từ Singapore, Malaysia và châu Phi về nước

Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 người liên quan đến vụ một cán bộ tư pháp bị đánh ngất giữa đường

Bộ Công an vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang.