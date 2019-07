Đưa các dịch vụ thiết yếu lên chính phủ điện tử

Hôm qua (23.7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị của Ủy ban Quốc gia chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng dự.

Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. Nếu người dân, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như chính phủ điện tử thất bại, đầu tư là lãng phí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Báo cáo tình hình triển khai xây dựng chính phủ điện tử và hoạt động của ủy ban, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thư ký ủy ban, cho biết đến nay đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai chính phủ điện tử như: trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. Cơ bản hoàn thành nâng cấp Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính ; giải pháp xác thực tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, doanh nghiệp để triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến thử nghiệm trong tháng 9 này và vận hành chính thức tháng 11.2019. Hiện Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; cấp hơn 12 triệu căn cước công dân và đang xây dựng phần mềm phục vụ kết nối hệ thống căn cước công dân với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Bộ Tài chính cũng cho biết, đến 20.6.2019 có khoảng 8 triệu hóa đơn được xác thực, số doanh thu là hơn 100.000 tỉ đồng. Trong khi đó, theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN, CSDL mà ngành đang quản lý là 14,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 363.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 12,87 triệu người tham gia BHXH thất nghiệp; 84,48 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số. Tuy nhiên, để CSDL của BHXH trở thành CSDL quốc gia, hệ thống các CSDL của ngành cần được tiêu chuẩn, quy chuẩn hóa. Hiện nay, dữ liệu của BHXH mới có giá trị nội bộ mà chưa được định nghĩa về nội hàm, đối sánh, kiểm chứng với các lĩnh vực, ngành khác.

Phải lấy người dân làm trung tâm

Thủ tướng đánh giá số lượng dịch vụ công trực tuyến có tăng lên nhưng tỷ lệ thực hiện còn thấp, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn khá thấp (địa phương đạt tỷ lệ 15% còn các bộ, ngành đạt gần 29%) và mục tiêu hết năm 2019 có khoảng 30% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 sẽ khó đạt nếu chúng ta không thúc đẩy quyết liệt. Tiến độ xây dựng CSDL quốc gia làm nền tảng phát triển chính phủ điện tử còn chậm, đặc biệt là CSDL dân cư. Trong khi đó, tình trạng xây dựng chính quyền điện tử thời gian qua vẫn còn phát triển theo kiểu “trăm hoa đua nở”, các bộ, ngành, địa phương dùng nhiều phần mềm nền tảng, CSDL khác nhau, dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông...

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng cho được chính phủ điện tử, với mục tiêu là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu chính. “Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. Nếu người dân, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như chính phủ điện tử thất bại, đầu tư là lãng phí”, Thủ tướng nói.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Về cách làm, Thủ tướng đề nghị phải bảo đảm sự thống nhất, kết nối đồng bộ giữa T.Ư và địa phương. Thủ tướng giao Bộ TT-TT chủ trì, đề xuất các nền tảng dùng chung của chính phủ điện tử và phương án đầu tư hay thuê dịch vụ, trình Thủ tướng phê duyệt, trong đó chú ý việc thiết kế lại các quy trình cung cấp dịch vụ công để phù hợp, đưa lên trực tuyến và cần ưu tiên làm trước các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp (như đổi bằng lái xe, sổ khám bệnh, cung cấp điện, nước...).

Theo người đứng đầu Chính phủ, dữ liệu là tài nguyên trong nền kinh tế số là vấn đề cốt lõi của chuyển đổi số và chính phủ điện tử nên Bộ TT-TT cần chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản trị dữ liệu. Thủ tướng cũng nhắc lại vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong xây dựng chính phủ điện tử. “An toàn cần đặt lên hàng đầu. Nếu không an toàn thì chưa làm”, Thủ tướng nói.

Về cách tiếp cận, cách làm chính phủ điện tử, Thủ tướng lưu ý sử dụng hình thức đối tác công tư một cách chặt chẽ. Theo đó, những gì đã phát triển, đang chạy tốt thì phải liên thông. Cái gì chưa làm thì làm theo cách mới, tức là xây dựng các nền tảng dùng chung cho các tỉnh, các bộ, ngành, tránh lãng phí, triển khai đồng bộ và nhanh theo hướng Chính phủ đầu tư hoặc thuê dịch vụ.