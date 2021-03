Dùng app đo tiếng ồn để kiểm soát karaoke

Trước tình trạng các phường, xã ở TP.HCM than phiền không có thiết bị đo tiếng ồn để xử phạt hành vi hát karaoke tự phát gây ồn ào, Sở TN-MT đề xuất sửa quy định cho phép dùng ứng dụng (app) trên thiết bị di động thông minh để đo tiếng ồn.

Trong buổi đối thoại với Chủ tịch UBND TP.HCM hồi cuối tháng 2, Chủ tịch UBND P.6 (Q.Gò Vấp) Phan Đình An đã đề xuất xây dựng app đo tiếng ồn để phường xử phạt. Theo quy định hiện hành, muốn xử phạt tiếng ồn phải chứng minh người vi phạm gây tiếng ồn vượt ngưỡng quy định (70 dB), phường không có chức năng đo nên phải thuê đơn vị đo đạc.

Theo quy trình này, phải mời phòng TN-MT quận huyện xuống kiểm tra, sau đó phòng TN-MT thuê đơn vị đo đạc đến địa điểm gây ồn đo. “Hát karaoke bằng loa kẹo kéo diễn ra nhanh chóng nên mình phải canh me để đo tiếng ồn. Nhưng phường lại không có công cụ, thẩm quyền xử phạt - giống như ra trận mà không đưa vũ khí”, ông An nêu khó khăn.

Đồng tình với đề xuất không giới hạn thời gian xử lý vi phạm, LS Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM, chia sẻ bản thân từng là nạn nhân của karaoke tra tấn nhưng khi phản ánh đến công an phường, khu phố thì nhận được câu trả lời “trước 22 giờ nên không thể xử lý”. LS Hậu cho biết các quy định về xử lý tiếng ồn đã đầy đủ, quan trọng là cán bộ cơ sở có làm hay không. “Nếu người dân hát karaoke ồn ào, cảnh sát khu vực và khu phố xuống nhắc nhở, lập biên bản cảnh cáo theo NĐ 167 thì họ sẽ thấy ngại và chấm dứt hành vi”, ông Hậu nói.

Khi biết ý tưởng của mình đã được Sở TN-MT đề xuất lên UBND TP.HCM, ông An hy vọng nếu được Chính phủ thông qua, bất kỳ công chức văn hóa thông tin, môi trường và cảnh sát khu vực nào cũng có thể sử dụng. Ngoài chức năng đo tiếng ồn, ông An cũng đề nghị phát triển thêm chức năng ghi lại hình ảnh vi phạm và in ra biên bản để làm chứng cứ xử phạt.