Dùng dao lam rạch mùng để trộm tài sản

Ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Khởi (39 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) và Dương Điền Trung (39 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản