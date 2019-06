Dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng để cướp tài sản ở Bạc Liêu

Ngày 28.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Lý Quốc Sử (38 tuổi, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “ Cướp tài sản ”.

Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 18 giờ ngày 24.6, Sử bịt khẩu trang mang theo ba lô đi tới tiệm vàng Ngọc Trân của vợ chồng ông T.M.T (40 tuổi) và bà L.K.Q (28 tuổi, ở Ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình).

Qua thăm dò, Sử phát hiện trong tiệm chỉ có một mình bà Q. nên xông vào rồi cầm 2 con dao uy hiếp nạn nhân buộc phải đưa vàng. Đúng lúc này, ông T. đứng phía trong dãy tủ đựng vàng trưng bày phát hiện sự việc nên truy hô bị cướp . Bị truy hô, Sử bỏ lại dao, ba lô rồi tức tốc chạy ra xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nghi can không kịp lấy được tài sản gì.

Nhận được tin báo, Công an H.Hòa Bình cử lực lượng tiến hành khám nghiệm trường, đồng thời lấy lời khai nạn nhân.

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 2 con dao, 2 balo bên trong có 2 vật nghi là chất nổ bằng pin tự chế, giấy đăng ký xe máy BS 94K1 - 840.90, giấy phép lái xe, giấy điều trị bệnh đều mang tên Lý Quốc Sử.

Qua điều tra, công an xác định chính Sử là nghi can khống chế chủ tiệm vàng nên tiến hành bắt giữ. Được biết, Sử đang nghiện ma túy , gia đình thuộc diện giàu có ở địa phương và ở cùng xóm với chủ tiệm vàng Ngọc Trân. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.