Đừng để tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 rơi vào nhà quan

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc chiều nay, 5.6, giữa đoàn giám sát, kiểm tra của Bộ LĐ-TB-XH với UBND TP.Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ chi trả toàn thành phố đạt 99,97%, làm tròn là 100%. Hiện chỉ còn 167 đối tượng chưa nhận hỗ trợ vì các đối tượng này hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú.

Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện công tác chi trả hỗ trợ cho cho 5 nhóm đối tượng trên.

Theo ông Dân, do Hà Nội địa bàn rộng, số lượng đối tượng hưởng hỗ trợ nhiều, để triển khai thực hiện nhanh chóng, ông Dân kiến nghị cho phép xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo hướng giao chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đánh giá cao Hà Nội trong triển khai phòng chống dịch nói chung và triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội nói riêng. Kết quả gần 100% hoàn thành 4 nhóm đối tượng chưa xảy ra sai sót là một thành công rất lớn. Đến nay, Bộ LĐ-TB-XH chưa nhận được bất cứ đơn thư nào, phản ánh những tiêu cực từ cách làm của Hà Nội.

Ông Dung cho biết, đến thời điểm này việc triển khai chi trả gói hỗ trợ tại các địa phương cơ bản đạt yêu cầu Nghị quyết 42 và Quyết định 15 đặt ra. Đây là gói có số người nhận hỗ trợ đông nhất, nhưng đến giờ số lượng tiêu cực là ít nhất.

Tuy nhiên, ông Dung cho hay, hiện có những địa phương khiến Bộ LĐ-TB-XH phải "đau đầu", vì dùng "đủ muôn hình vạn trạng" lách luật để chi trả.

Theo ông Dung, khó nhất hiện nay vẫn là chi trả cho nhóm lao động tự do . Nếu 5 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ tập trung giải quyết được nhóm lao động tự do, coi như cả nước giải quyết xong. Ông Dung đề nghị: “Hà Nội khẩn trương tập trung rất cao cho nhóm lao động tự do càng nhanh càng tốt. Khi người ta cần, người ta đói, chưa có công ăn việc làm ổn định phải hỗ trợ người ta. Tôi có hỏi một số bác xe ôm, bà bán nước chè bây giờ người ta đã đi làm lại nhưng vẫn chưa có khách. Tiền hỗ trợ chỉ có 1 triệu mà để lâu quá thì chẳng có ý nghĩa gì cả”.