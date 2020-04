Lao động tự do điêu đứng vì dịch

Gần 18 triệu lao động tự do Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hiện có gần 18 triệu lao động Việt Nam làm các công việc phi chính thức (còn gọi là lao động tự do). Nhóm lao động này thường có đặc điểm là không có hợp đồng lao động, việc làm bấp bênh và thiếu ổn định, thu nhập thấp trong khi thời gian làm việc dài. Việc mất việc làm do đại dịch Covid-19 đồng nghĩa với việc mất thu nhập mà không có khả năng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.