Đừng để 'xuất toán' trở thành nỗi sợ của bác sĩ

Như Thanh Niên thông tin (Bệnh viện 'cãi' bảo hiểm y tế) , cho rằng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM kiểm tra xuất toán tiền khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) sai quy định với số tiền khoảng 44 tỉ đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã “phản pháo”. Cụ thể, theo công văn do bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ký gửi BHXH TP.HCM, việc BHXH TP kiểm tra xuất toán tiền KCB BHYT sai quy định với số tiền khoảng 44 tỉ đồng là chưa có tiền lệ. Và rằng, đoàn kiểm tra do BHXH TP thành lập đã thực hiện lại những việc giống như đoàn giám định (cũng thuộc BHXH TP) về chi phí KCB BHYT đã thực hiện thường kỳ (giám định BHYT lặp lại đối với chi phí KCB BHYT quý 1 và quý 2/2019) là không phù hợp. Do đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị BHXH cung cấp căn cứ pháp lý của việc xuất toán và tái giám định; bởi đoàn kiểm tra khi tái giám định đã nêu một số nội dung cho rằng có sai sót trong lần giám định trước đó nhưng các căn cứ rất mơ hồ, mang tính suy đoán…