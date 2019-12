Dùng rựa chém chết người, 13 thanh niên lãnh án

Lãnh án chung thân tội giết người vì ghen tuông TAND tỉnh Bình Phước vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Tuấn Trung, (33 tuổi) mức án tù chung thân về tội “giết người”. Theo cáo trạng, Trung và Nguyễn Trần Hoàng (38 tuổi) cùng có tình cảm yêu đương với M.T.H (28 tuổi, cùng ngụ TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành). Trưa ngày 5.5.2019, H. tổ chức sinh nhật và sau đó rủ nhau đi hát karaoke. Trong lúc hát, do đã uống rượu và ghen tuông với nhau nên Hoàng và Trung quậy phá trong phòng hát thì được Trần Văn Giàu và nhiều người trong nhóm can ngăn. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, do còn bực tức chuyện xảy ra tại quán karaoke, cho rằng nhóm của Giàu gây sự với mình, Trung lấy con dao tự chế (dạng mã tấu) đi đến khu nhà trọ Giàu đang thuê. Do Giàu không có nhà nên Trung quay đầu xe định đi về thì thấy Hoàng điều khiển xe máy chở Giàu về đến cổng dãy nhà trọ. Khi thấy Hoàng, do ghen tức từ trước nên Trung cầm dao chạy đến chém Hoàng tử vong. Sau khi gây án, Trung điều khiển xe máy về nhà thì bị bắt. Hoàng Giáp