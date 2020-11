Dùng sổ hộ khẩu giấy đến hết 2022

Bộ Công an sẵn sàng quản lý cơ sở cai nghiện ma túy Cũng trong ngày 13.11, thảo luận luật Phòng, chống ma túy sửa đổi, nhiều ĐB băn khoăn về quy định giao công an chủ trì trong công tác ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, vì cho rằng có thể dẫn đến chồng lấn nhiệm vụ của các lực lượng biên phòng, hải quan trên địa bàn. Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hứa sẽ làm rạch ròi vấn đề này như mong muốn của ĐBQH đối với các cơ quan chuyên trách. Tuy nhiên, theo ông Tô Lâm, về cơ quan chủ trì công tác phòng chống ma túy, lâu nay trong các quy định chung vẫn giao Bộ Công an. Ông Lâm dẫn Hiến pháp 2013, luật Công an nhân dân (CAND) 2018, Chỉ thị 36 năm 2019 của Bộ Chính trị và khẳng định CAND là nòng cốt và chủ trì trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các lực lượng khác cùng tham gia, phối hợp. Bộ trưởng Công an cũng cho rằng, theo bộ luật Tố tụng hình sự, luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thì cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc CAND được điều tra tất cả các tội phạm về ma túy. Trong khi đó, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển cũng được tiến hành điều tra ban đầu một số tội phạm về ma túy, không phải toàn diện trên tất cả các khâu đó. Bộ trưởng Công an đưa ra số liệu kết quả đấu tranh phòng chống ma túy từ năm 2017 - 2019 cho thấy, cơ quan công an phát hiện, điều tra, xử lý trên 95% số vụ về ma túy, trong khi đó, các cơ quan khác tham gia tỷ lệ rất nhỏ. Về ý kiến ĐB nêu giao Bộ Công an quản lý luôn cơ sở cai nghiện ma túy vốn đang do Bộ LĐ-TB-XH quản lý, ông Lâm khẳng định Bộ Công an “không ngại vấn đề này”. “Nếu luật cho phép, chúng tôi rất sẵn sàng làm việc này. Đây là một biện pháp để ngăn ngừa tội phạm. Nếu thấy hiệu quả, Bộ Công an không ngại quản lý vấn đề này”, ông Lâm nhấn mạnh.