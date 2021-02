Đường dây 200 triệu lít xăng giả: 2 tàu chạy trốn và 'thay hình đổi dạng'

Sáng nay, 26.2, Công an Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ thêm 2 tàu chở xăng nằm trong đường dây 200 triệu lít xăng giả.

Hai tàu này mang số hiệu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, trọng tải 1.500 tấn/tàu, có nhiệm vụ vận chuyển, bơm hút xăng lậu.

Vào đêm lực lượng chức năng "đánh án", những người trên 2 chiếc tàu này đã ngoan cố chống trả, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an Đồng Nai, sau khi bỏ chạy, 2 tàu này được sơn sửa lại và đậu tại Cầu Cảng sông Hậu (xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, Sóc Trăng) để trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều 24.2, Công an Đồng Nai đã tìm thấy và tạm giữ 2 tàu này.

Thời điểm bắt giữ, trên 2 tàu này có 2 thủy thủ và 7 thợ máy. Qua điều tra, 3 trong số 9 người này đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi buôn lậu

"Tiền tấn" trong đường dây xăng giả cực lớn: 4 máy đếm tiền 5 tiếng mới xong