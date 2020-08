Đường ‘Nhuệ’ xin tự bào chữa về hành vi đánh người tại phòng tiếp dân

Tại tòa, trong quá trình khai báo nhân thân, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã có đề nghị tự bào chữa.

Đường “Nhuệ” nói: “Trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã nhận thức được việc hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở Công an P.Trần Lãm là trái pháp luật. Do đó, bị cáo đề nghị khi tranh luận, 2 luật sư không cần gỡ tội mà để bị cáo tự bào chữa, tránh làm mất thời gian của HĐXX".

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Thái Bình, vào 8 giờ ngày 18.11.2014, tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an P.Trần Lãm, Đường "Nhuệ" và bà Đinh Thị Lý xảy ra cãi vã. Đường "Nhuệ" đã dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý khống chế, thấy vậy, anh Mai Thế Duy (32 tuổi, con trai bà Lý) chạy lại can ngăn thì bị Đường "Nhuệ" dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải, khiến anh Duy bị gãy xương hàm dưới bên phải.

Kết quả giám định cho thấy, anh Duy bị thương tích 15%.

Toàn cảnh phiên xét xử Đường "Nhuệ"sáng 18.8 Ảnh Tân Cường

Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích trong vụ việc trên, nhưng 7 tháng sau đó, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Thái Bình, trong quá trình điều tra vào năm 2014, Đường “Nhuệ” đã không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, sau khi bị bắt vì đánh 1 phụ xe và vụ án được khôi phục điều tra vào tháng 4.2020, Đường “Nhuệ” đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Đường "Nhuệ" được đưa đến tận cửa phòng xử án Ảnh Tân Cường Tại phiên tòa, trong 2 nhân chứng, chỉ có bà Đinh Thị Lý (mẹ bị hại Mai Thế Duy) có mặt. Người còn lại là bà Nguyễn Thị Thanh Giang vắng mặt. Luật sư của bị hại đã đề nghị tòa triệu tập bà Giang.

Trong vụ án này, bà Giang là người có vai trò quan trọng. Sau khi vụ án được khôi phục điều tra, bà Giang đã thừa nhận có những lời khai không đúng trước đó. Cụ thể, khi làm việc với cơ quan công an vào các năm 2014 và 2015, bà Giang đều khai cùng với bà Lý có đến trụ sở Công an P.Trần Lãm vào sáng 18.11.2014 để giải quyết vấn đề xin việc cho cháu bà Giang, và khẳng định không có ai đánh anh Mai Thế Duy tại Phòng tiếp dân của Công an P.Trần Lãm.

Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai các ngày 14.4; 27.4; 15.5 và 26.5.2020, bà Giang đã khai diễn biến sự việc trong hành vi phạm tội của Đường "Nhuệ" tương tự lời khai của anh Mai Thế Duy, bị hại trong vụ án này.