Đường nối hai tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng bị ách tắc trong đêm do sạt lở đất

Tối cùng ngày, chính quyền xã Thống Nhất, H.Bù Đăng nhanh chóng cử lực lượng công an, quân sự cùng cơ quan chức năng nỗ lực dùng xe cuốc giải phóng mặt bằng, gạt đất, đá, cây đổ do bị sạt lở ra khỏi lòng đường, đặt bảng báo hiệu cảnh báo để các phương tiện lưu thông qua lại an toàn.