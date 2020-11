Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Chỉ nên thực hiện nếu thiết thực

BĐ Nguyễn Đức Phương cũng đưa ra những ý kiến tâm huyết: “Còn nhiều vấn đề mà các chuyên gia chưa phân tích, làm rõ. Thứ nhất về tốc độ: 350 km/giờ là tốc độ thiết kế, khai thác tối đa chỉ 320 km/giờ, khai thác lữ hành chỉ 270 - 280 km/giờ. Nếu tốc độ thiết kế 200 km/giờ, khai thác tối đa chỉ 180 km/giờ và lữ hành chỉ 150 - 160 km/giờ. Vậy cũng không nhanh hơn đường bộ cao tốc Bắc - Nam là mấy thì liệu có thu hút được khách hay không? Thứ hai về việc khai thác chung tàu khách và tàu hàng trên đường sắt tốc độ cao: Chúng ta cứ nói chạy chung tàu khách và hàng nhưng các nước làm đường sắt tốc độ cao giờ đã tách chạy khách riêng, hàng riêng. Nhật từ đầu không chạy chung; Pháp từ năm 2015 bỏ chạy hàng. Đức đang có chuyển đổi; tuyến xây mới tách riêng tuyến chạy tàu khách và tàu hàng. Đài Loan, Hàn Quốc đều chạy riêng tàu khách... Ngoài ra, vấn đề an toàn khi chạy tàu khách chạy tốc độ cao có thể gây xáo động không khí gây nguy hiểm cho tàu hàng, liệu có làm đổ hàng không? Thứ ba, về chi phí đầu tư xây dựng và hiệu quả mang lại đường sắt tốc độ cao: Chuyên gia cần cho biết rõ việc so sánh về chi phí đầu tư giữa 2 loại tốc độ. Theo tôi biết từ một số tổng hợp ở Trung Quốc thì phần hạ tầng chênh khoảng 10% còn tổng chi phí chênh khoảng 25%; còn khai thác thì với tốc độ cao sẽ thu hút được lượng khách cao hơn từ 15 - 40% tùy cự ly. Với chênh lệch chi phí đầu tư không quá lớn và hiệu quả mang lại cao hơn nhiều, như vậy có nên dùng loại 200 km/giờ? Thứ tư là về công nghệ: Nếu đã chọn loại 200 km/giờ thì đó cũng là đường sắt tốc độ cao, công nghệ hoàn toàn khác với đường sắt thông thường nên việc khai thác và quản lý cũng không kém phức tạp so với 350 km/giờ”.