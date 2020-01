Facebooker hối hận vì 'tung tin' virus corona tại Bệnh viện Lê Lợi

Ngày 28.1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời ông Trần Văn Tùng (22 tuổi, ngụ P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) đến trụ sở Công an P.Thắng Nhất để làm rõ về thông tin mà người này đã đăng trên Facebook không đúng sự thật về việc hai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona tại Bệnh viện Lê Lợi.

Tại cơ quan công an, ông Tùng thừa nhận những thông tin mình đăng trên Facebook cá nhân Trần Tùng có người nhiễm virus corona là hoàn toàn sai sự thật; thông tin không được kiểm chứng, gây tác động xấu đến xã hội.

"Nghe hơi nồi chõ"

Ông Tùng cho biết, khoảng 21 giờ ngày 27.1, khi đưa bạn đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu thì nghe một người đàn ông nói có hai người Trung Quốc nghi vấn virus corona đang điều trị tại đây và yêu cầu mình mua khẩu trang y tế đeo nên sau đó đăng tải lên Facebook chưa qua kiểm chứng lên trang Facebook của mình.

“Sau khi đăng tải hơn vài chục phút, tôi thấy có đến hàng trăm người vào bình luận và chia sẻ. Tôi thấy việc đăng tải thông tin không có kiểm chứng và sai trái nên tối cùng ngày đã gỡ thông tin này”, ông Tùng cho biết.

Sau khi ông Tùng thông tin vụ việc lên trang Facebook của mình, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi.

Ông Phước đã nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị đơn vị này làm việc với ông Tùng.

Thông tin này đăng không có kiểm chứng và được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người dân và du khách hoang mang.

Nhiều người dân và du khách rất bức xúc trước thông tin mà facebooker Trần Tùng đưa sai lệch, tung tin gây hoang mang dư luận và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý người đăng tin không đúng.

Ngày 28.1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho biết, sau buổi làm việc với ông Tùng, người này đã nhận thức việc thông tin là sai, không đúng sự thật và tỏ ra hối hận; đề nghị được đăng tải thông tin cải chính trên tài khoản Facebook của mình.

"Cơ quan An ninh sẽ tiếp tục làm việc với ông Tùng và lập biên bản xử lý về hành vi thông tin sai lệch này (thông tin nghi 2 người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona ở Bệnh viện Lê Lợi - PV)", một cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay.