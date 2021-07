Gần 13 triệu người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo về tình hình lao động việc làm quý 2/2021 và kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020. do Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) tổ chức sáng nay, 6.7.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua đã ảnh hưởng đến đà khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động trong quý 2.

Cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Trong đó, có 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập (chiếm 66,4%); 4,3 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên (chiếm 34,1%); 4,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh (chiếm 31,8%) và 557.000 người bị mất (chiếm 4,4%).

Đáng chú ý, 75% lao động bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi từ 25 - 54.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong quý này, lao động thiếu việc làm trong độ tuổi là 1,1 triệu người, tăng 173.500 người so với quý trước, và giảm hơn 137.000 người so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, quý 2 năm nay trở thành quý có tỷ lệ lao động phi chính thức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, khoảng 20,9 triệu người, tăng thêm 1,4 triệu so với cùng kỳ năm 2019.

Dịch bệnh bùng phát nhanh, khó kiểm soát không chỉ khiến tỷ lệ lao động thiếu việc làm tăng cao, mà còn làm gián đoạn đà phục hồi thu nhập của người lao động.

Hầu hết các ngành kinh tế đều ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước.Thu nhập của lao động làm công ăn lương chỉ đạt 6,8 triệu đồng, giảm 411.000 đồng so với quý trước. Thu nhập bình quân của lao động nam làm công hưởng lương là 7,3 triệu đồng, lao động nữ là 6,2 triệu đồng.

Ảnh hưởng nhiều nhất là người lao động làm việc ở khu vực công nghiệp và xây dựng với mức thu nhập bình quân tháng đạt 6,7 triệu đồng, giảm 464.000 đồng so với quý trước.

Lao động trong khu vực dịch vụ với thu nhập bình quân đạt 7,2 triệu đồng, giảm 291.000 đồng. Duy nhất thu nhập bình quân tháng của lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 80.000 đồng, đạt 3,7 triệu đồng.

Đại diện Tổng cục Thống kê, cho rằng các bộ ngành và các địa phương cần đẩy nhanh triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng đến với người lao động và doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc, hỗ trợ duy trì việc làm; có chính sách khuyến khích thanh niên, lao động trẻ chủ động gia nhập thị trường lao động, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết đáp ứng những thay đổi. Các trung tâm dịch vụ việc làm cả nước cần tăng kết nối cung cầu, rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động; tập trung hỗ trợ nhiều hơn cho công nhân, người buôn bán nhỏ và lao động phi chính thức...

Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương khi việc thực hiện giãn cách xã hội , bằng những hỗ trợ thiết thực; để giảm thiểu những tác động tiêu cực về mặt xã hội như tệ nạn xã hội, trộm cắp…