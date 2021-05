Gần 1.400 người làm việc tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19

Trước đó, do diễn biến các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng rất phức tạp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh (Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng) đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và cả hệ thống chính trị thành phố tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm vừa phòng, chống dịch có hiệu quả cao nhất, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, vừa tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.