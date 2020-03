Gần 600 tiếp viên Vietnam Airlines đang cách ly phòng chống Covid-19

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết do dừng và cắt giảm nhiều đường bay, tiếp viên và phi công của hãng cũng làm việc luân phiên. Lượng máy bay dôi dư do giảm số chuyến được đưa vào bảo dưỡng. “Nhiều hãng hàng không thế giới đã sa thải nhân viên, song Vietnam Airlines vẫn cố gắng duy trì việc làm cho tiếp viên, phi công cũng như cán bộ nhân viên của hãng, cùng vượt qua khó khăn do tác động của dịch”, ông Thành nói.