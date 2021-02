Gặp Chủ tịch TP.HCM, chủ tịch phường đề nghị dùng app trị karaoke kẹo kéo

Sáng 26.2, Thường trực UBND TP.HCM đã gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch UBND 312 phường, xã, thị trấn để lắng nghe các khó khăn của địa phương và các biện pháp tháo gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND P.6, Q.Gò Vấp, cho biết tình trạng hát karaoke gây tiếng ồn là vấn nạn nhức nhối tại địa bàn, dù quy định đầy đủ các chế tài nhưng khả năng thực thi thì không có. Nguyên nhân là do cán bộ phường ít, thiếu công cụ đo tiếng ồn. Điều này dẫn đến biện pháp nhắc nhở là chủ yếu, việc xử phạt rất ít, công an thì nói rằng nếu hát karaoke gây ồn ào thì sau 10 giờ xử lý được.

Do đó, ông An đề nghị xây dựng app do tiếng, có thể giao cho Sở Khoa học - Công nghệ thực hiện để xử lý karaoke.

Ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND P.6, Q.Gò Vấp đề xuất dùng app đo tiếng ồn "trị" karaoke kẹo kéo. Ảnh: Sỹ Đông

Tiếng ồn do karaoke chủ yếu từ hộ gia đình, quán ăn ngoài trời

Ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết về quản lý chuyên ngành, việc xử lý tiếng ồn từ hát karaoke giao cho ngành tài nguyên môi trường.

Ông Trực nhìn nhận tiếng ồn từ karaoke chủ yếu không phát sinh từ các nhà hàng, đơn vị có chức năng kinh doanh karaoke mà chủ yếu phát sinh từ hộ gia đình ở các khu phố, xóm ấp hát karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Dạng thứ 2 là quán ăn ngoài trời, lấn chiếm vỉa hè, tổ chức ăn uống ngoài trời và tạo điều kiện cho một số người kéo loa kẹo kéo bằng xe máy từ điểm này qua điểm khác để hát.

Theo quy định thì giao cho ngành môi trường, ở các quận huyện có phòng quản lý tài nguyên môi trường, tại phường xã thì chỉ có một cán bộ địa chính phụ trách môi trường. Do đó, để kiểm tra, xử lý hát karaoke gây ồn hoặc sử dụng loa kẹo kéo kinh doanh các quán ăn trên vỉa hè, lòng đường thì một cán bộ địa chính cấp xã, phường lập biên bản trong thực tế là bất khả thi.

Ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cho biết sắp tới sẽ làm việc với các sở ngành liên quan để đề ra giải pháp xử lý tình trình hát karaoke gây tiếng ồn. Ảnh: Sỹ Đông

Ông Trực cho rằng một quán ăn trên lề đường, ngoài trời thường có nhiều vi phạm như: sử dụng lao động không có hợp đồng; gây lộn, gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tư; hát karaoke gây tiếng ồn vượt chuẩn (trên 90 db); kinh doanh không có giấy phép bán rượu bia. Do đó, cần rà soát lại các quy định để đưa ra giải pháp đó là thành lập tổ liên ngành ở các xã phường gồm các thành phần như công an, địa chính, lao động, kinh tế, văn hóa thì sẽ dễ xử lý hơn.

Sẽ có giải pháp cụ thể

Về đề xuất dùng app đo tiếng ồn , ông Trực chia sẻ bản thân chưa từng nghe và cho biết chi phí mua máy tiếng ồn hiện khoảng 2-3 triệu đồng, vượt quá 90 db thì có đủ cơ sở xử phạt hành chính. “Sắp tới, Sở TN-MT sẽ làm việc với các sở ngành để có giải pháp cụ thể, trọn vẹn”, ông Trực nói.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói rằng vấn đề hát karaoke gây tiếng ồn liên quan đến nhiều lĩnh vực như công thương, môi trường, công an nhưng không ai coi đó là chuyện của mình. Dù quy định pháp luật cụ thể, nhưng áp dụng quy định nào thì còn rất mơ hồ, chưa hình dùng ra loại nào, áp dụng ở đâu. Ông Hoan khẳng định cơ quan chủ đạo là Sở Tài nguyên Môi trường bởi trong các loại ô nhiễm có ô nhiễm tiếng ồn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị Sở TN-MT rà soát lại các quy định về hoạt động văn hóa, môi trường, an ninh trật tự, đậu đỗ xe để hệ thống viện dẫn pháp luật của quán ăn, cập nhật thành cẩm nang hướng dẫn cho chính quyền cơ sở. Nếu là doanh nghiệp thì lập tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý còn trong dân thì UBND các phường, xã tuyên truyền, giải thích.

“Khi đã giải thích rõ ràng rồi thì tôi tin rằng người dân và doanh nghiệp sẽ hiểu và tự chấn chỉnh”, ông Hoan nói.