Gây tai nạn chết người khi chưa có bằng: Bố của người lái xe bị khởi tố

Ngày 27.5, Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Thái Bá Cường (51 tuổi, ngụ H.Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khuya 27.4, dù con trai ông Cường là Thái Bá Quốc (29 tuổi) chưa có giấy phép lái xe , nhưng ông Cường vẫn giao xe chở khách loại 16 chỗ ngồi cho Quốc lái, chạy trên QL7, hướng H.Kỳ Sơn xuống H.Tương Dương. Trên đường đi, ô tô này đã gây tai nạn khiến anh Lô Văn Lộc (ngụ H.Kỳ Sơn) tử vong tại chỗ.