Gây thiệt hại 961 tỉ đồng, nguyên Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố

Hôm qua 3.9, Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C và Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu ( GPBank ).

C03 đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch), Phạm Quyết Thắng (nguyên tổng giám đốc), Đoàn Văn An (nguyên phó chủ tịch) cùng 7 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; Phùng Ngọc Khánh (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên Chủ tịch HĐQT) và Kim Văn Bộ (nguyên Phó giám đốc Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn) bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện dự án cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép, Phùng Ngọc Khánh đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C; cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu lập khống hồ sơ để vay vốn hơn 300 tỉ đồng tại GPBank.

Khi Hiếu gặp Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay hơn 300 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là các căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C thì lãnh đạo GPBank đồng ý chủ trương, giao Thắng và Đoàn Văn An hoàn thiện hồ sơ cho vay vốn để ký hợp đồng giải ngân cho Công ty M&C, với điều kiện phải chi 10% tổng số tiền được vay cho lãnh đạo GPBank. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác nên lãnh đạo của GPBank thông báo công ty này không đủ điều kiện cho vay. Hiếu và Khánh tiếp tục gặp lại lãnh đạo GPBank đề nghị phương án Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn.

Khi tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C, Khánh rút một phần ra sử dụng vào mục đích cá nhân, chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 101 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn. Sau đó, Hiếu cùng nhân viên ra ngân hàng rút 30 tỉ đồng để chuyển cho An theo thỏa thuận hoa hồng trước đó.

C03 xác định đến nay số tiền vay sau đó không được hoàn trả, dẫn đến GPBank thiệt hại tính đến ngày 25.8.2020 là 961 tỉ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi quá hạn.