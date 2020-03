Giả 'Bộ Y tế thế giới', diễn màn kịch công phu khiến nạn nhân 'sập bẫy'

Ngày 25.3, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đưa Trần Thị Châu (73 tuổi, cư trú H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Hồng Vân (56 tuổi, ngụ Q.Lê Châu, TP.Hải Phòng), Nguyễn Thị Hiệp (52 tuổi, ngụ H.Quỳnh Phụ, Thái Bình), Nguyễn Xuân Vinh (51 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Nguyễn Hoàng Long (32 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) - nhóm nghi can làm thẻ giả 'Bộ Y tế thế giới', diễn màn kịch công phu để lừa nạn nhân, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đưa các nghi can đi thực nghiệm hiện trường Ảnh: Gia Bình

Kẻ tung người hứng

Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội CSHS, Công an TP.Đà Lạt, cho biết qua điều tra ban đầu đã xác định, do cần tiền tiêu xài cá nhân, các nghi can: Châu, Hiệp, Vân, Vinh và Long đã bàn bạc, thống với nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng việc đưa ra những không tin không đúng sự thật để bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua.

Để thực hiện ý định, các nghi can bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và đã mua hàng chục kg thuốc bắc dạng bột về nén thành viên màu đen; mua bịch ni lông màu vàng về tự đóng gói (mỗi gói 0,5 kg), rồi in chữ “tinh chất thảo dược” dán lên, sau đó mang đi bán, lừa đảo.

Ngày 18.3, cả nhóm hẹn gặp nhau ở TP.Đà Lạt và thuê 1 khách sạn trên đường 3 tháng 4 (P.3, TP.Đà Lạt) để ở; phân công công việc cho từng người; ra chợ Đà Lạt bán thuốc và tìm “con mồi”.

Những gói "tinh chất thảo dược" được các nghi can bán với giá 70 triệu đồng/gói Ảnh: Gia Bình

Nguyên liệu để các nghi can chế biến "tinh chất thảo dược" Ảnh: Gia Bình

Sáng 20.3, bà Tạ Thị Oanh (76 tuổi, ngụ P.4, TP.Đà Lạt) ra quầy thuốc tây ở ấp Ánh Sáng (P.1, TP.Đà Lạt) mua thuốc, sau đó đi mua trứng. Trong lúc chờ quầy bán trứng mở cửa, Châu tiếp cận, làm quen, trò chuyện với bà Oanh.

Qua câu chuyện, Châu biết bà Oanh bị bệnh tiểu đường nên "nổ", chị mình cũng bị bệnh này, nhưng nhờ một bác sĩ giới thiệu mua thuốc uống thì khỏi hẳn. Châu đã dẫn dụ rồi đưa bà Oanh đến đường Bà Triệu gần đó để gặp "bác sĩ" Hồng (do nghi can Vân "sắm vai", chờ sẵn).

Khu vực nạn nhân được gặp bác sĩ "dỏm" Ảnh: Gia Bình

Tại đây, “kẻ tung người hứng” và bà Oanh đã “sập bẫy”. "Bác sĩ" Vân nói thuốc này rất khó mua, rồi vờ gọi điện thoại cho đồng bọn là Hiệp hỏi có còn không. Sau đó, bà Oanh được đưa đến gặp nghi can Hiệp để mua "thuốc"; mỗi gói trị giá 70 triệu đồng; đồng thời, Châu cũng giả vờ mua ngay 1 gói.

Khi biết bà Oanh không mang theo tiền, Châu “mở lòng” cho bà Oanh mượn 70 triệu đồng để lấy gói còn lại. Nhận 2 gói thuốc từ nghi can Hiệp xong, Châu chở bà Oanh về nhà để bà này lấy sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút tiền đưa trả cho Châu 70 triệu đồng. Lấy tiền xong, Châu lại chở bà Oanh quay lại ấp Ánh Sáng. Trong lúc chờ bà Oanh mua thuốc, Châu đã bỏ đi và cũng không giao gói thuốc "dỏm" cho nạn nhân.

Các nghi can tại hiện trường Ảnh: Gia Bình

Mang theo cả thức ăn, nồi, niêu, chén đũa

Đến trưa cùng ngày, biết mình bị lừa, bà Oanh đã đến Công an TP.Đà Lạt trình báo. Nhận được tin báo, Đội CSHS đã vào cuộc xác minh, truy tìm. Chiều 24.3, lực lượng chức năng đã bắt được các nghi can.

Điều đáng nói, hành lý nhóm nghi can này mang theo cả bình đun nước, nồi, niêu, chén, đũa, mắm, muối, xì dầu và cả tấm thẻ tự in “Bộ Y tế thế giới; phòng kiểm định WTO”…

Các nghi can còn mang theo những vật dụng để nấu ăn Ảnh: Gia Bình

Thẻ tự in được các nghi can mang theo để "diễn" trò lừa đảo Ảnh: Gia Bình

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang củng cố hồ sơ nhóm lừa đảo, diễn màn kịch công phu, giả 'Bộ Y tế thế giới' để khởi tố vụ án; tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý.