Giả danh lãnh đạo công ty XSKT, lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng

Chiều 3.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết vừa kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh người nhà lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc, đồng thời đề nghị Viện KSND tỉnh Bạc Liêu truy tố 17 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Bị can Đặng Văn Em được xác định cầm đầu băng lừa đảo Ảnh: Trần Thanh Phong

Các bị can gồm: Trịnh Văn Cang (64 tuổi), Phan Văn Đổ (54 tuổi) và Đặng Thị Hồng Hà (42 tuổi, cùng ở TP.HCM); Trần Quốc Việt (53 tuổi), Lê Minh Thành (64 tuôi), Lê Quốc Trọng (36 tuổi), Nguyễn Văn Có (32 tuổi), Trần Chí Hướng (40 tuổi), Lê Văn Danh (57 tuổi), Đặng Văn Hà (38 tuổi), Đặng Văn Em (47 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (44 tuổi), Lê Văn Đương (36 tuổi, cùng ở H.Hòa Bình); Trần Kim Tho (27 tuổi, ở H.Hồng Dân); Nguyễn Quốc Kiệt (36 tuổi), Lưu Giàu Em (30 tuổi, ở H.Đông Hải) và Lê Minh Thi (31 tuổi, ở H.Thạnh Trị, Sóc Trăng).

Trước đó, kết thúc điều tra giai đoạn 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố 14 bị can có liên quan.

Xe máy thu giữ từ các bị can trong đường dây lừa đảo giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty XSKT Ảnh: Công an cung cấp

Theo Cơ quan CSĐT, kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh người nhà lãnh đạo Công ty XSKT miền Bắc, công an đã điều tra, làm rõ tổng số 62 vụ mà 17 bị can nêu trên đã “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hòa Bình, Kon Tum, Bắc Giang, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Nghệ An, Bắc Ninh, Sơn La, Quảng Ngãi, Cà Mau, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng với tổng số tiền chiếm đoạt là 20,7 tỉ đồng.

Các bị can đều là hàng xóm và bà con thân thích với nhau.

Tin trò lừa đảo vì đam mê đỏ đen

Theo kết luận điều tra, tháng 7.2017, Đặng Văn Em thuê nhà trọ Nga Muội (ở P.2, TP.Bạc Liêu) ở cùng với Trần Kim Tho, Đặng Thị Mỹ Linh và Nguyễn Quốc Kiệt.

Tho đưa thông tin tìm hiểu từ trên mạng cho Em và đồng bọn giả danh là nhân viên và lãnh đạo Công ty XSKT miền Bắc gọi điện thoại cho một số doanh nghiệp tại Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Tiếp đó, Đặng Văn Em vào vai nhân viên tên “Tiến” gọi cho ông N.V.H, giám đốc một công ty xây dựng ở Quảng Ninh và chào mời: “Công ty đang có chương trình chuyển tiền cho người dân tham gia cùng đánh sập các thầu số đề ở địa phương , tiền trúng chia người dân 50%, công ty 50%. Tôi sẽ giới thiệu anh gặp giám đốc Công ty XSKT miền Bắc”.

Tin lời “Tiến” nói, ông H. lấy số điện thoại gọi cho ông "giám đốc XKST", và Văn Em tiếp tục giả danh "giám đốc XSKT", cho rằng: “Do Tiến báo chậm nên tiền công ty đã chuyển cho những người khác; nếu muốn tham gia thì tự lấy tiền đặt trúng trừ lại rồi chuyển cho công ty 50%”.

Tin là thật, ông H. đồng ý. “Giám đốc XSKT miền Bắc” cho ông H. con số “91” kêu đặt cược bao số lô. Đến khi dò kết quả không trúng, ông H. gọi cho Em thì nhận được thông tin: “Do công ty nghi ngờ không cho con số “91”. Vài bữa sẽ giúp anh lấy lại tiền”.

Tiếp đó, Em cho ông H. con số “03” đặt cược lô để lấy lại vốn. May mắn, kết quả ông H. trúng nên tin tưởng, đồng ý góp vốn "làm ăn".

Từ ngày 31.7.2017 đến ngày 4.8.2017, ông H. chuyển khoản cho các đối tượng trên số tiền hơn 700 triệu đồng và rồi không còn liên lạc được vì nhóm trên đã thay đổi số điện thoại.