Gia Lai báo cáo vụ 'phóng viên' tống tiền lên Bộ Thông tin - Truyền thông

Liên quan đến việc “phóng viên” Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi) và "cộng tác viên" Trịnh Thị Hoài (28 tuổi) bị bắt quả tang về hành vi tống tiền các chủ lò than tại Gia Lai, ngày 27.11, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Gia Lai, cho biết sẽ báo cáo Bộ Thông tin - Truyền thông về vụ việc.

Thẻ "phóng viên" của Nhâm Tiến Dũng Ảnh: Công an cung cấp

Ông Hùng cho biết, Sở cũng phát hiện nhiều người dùng thẻ có hình dạng như thẻ “nhà báo”, giấy giới thiệu không đúng quy chuẩn sử dụng để tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sở đã từng phát hiện có trường hợp sử dụng thẻ nhà báo giả và báo cáo về Bộ Thông tin - Truyền thông để can thiệp.

Ông Hùng khẳng định, qua kiểm tra hai chiếc thẻ mà ông Dũng, bà Hoài cung cấp đến công an, cho thấy 2 chiếc thẻ có chữ ký, đóng dấu của tạp chí Môi trường và Xã hội không có giá trị trong sử dụng tác nghiệp.

“Nếu Tạp chí Môi trường và Xã hội cấp thẻ đề là “phóng viên” để cho những người đi tác nghiệp báo chí là cơ quan chủ quản cũng sai và không đúng quy định", ông Hùng trao đổi.

Ông Hùng cho biết, Tạp chí Môi trường và Xã hội không đăng ký văn phòng đại diện tại Gia Lai , không có phóng viên thường trú, không có giấy giới thiệu phóng viên tác nghiệp tại tỉnh này. Đây là lần đầu tiên nhận được thông tin có người của tạp chí này hoạt động ở tỉnh.

Thẻ "công tác viên" của Trịnh Thị Hoài Ảnh: Công an cung cấp

Giám đốc sở Thông tin - Truyền thông Gia Lai khuyến cáo: Các cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo khi tác nghiệp; không cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động báo chí. Tuy nhiên, cần nâng cao cảnh giác với những người mạo danh nhà báo, phóng viên nhằm vào các mục đích bất chính.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 24.11, khi ông Nhâm Tiến Dũng và bà Trịnh Thị Hoài nhận 5 triệu đồng của anh N.T.T. (34 tuổi, trú xã Ia Yok, H.Ia Grai, Gia Lai) tại một quán cà phê ở H.Ia Grai thì bị Công an H.Ia Grai bắt quả tang.

Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc công an tỉnh Gia Lai, cho biết khi bị bắt giữ, Dũng trình thẻ phóng viên đề tên cơ quan cấp là Tạp chí Môi trường và Xã hội và Hoài trình thẻ cộng tác viên cũng đề tên tạp chí này. Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận đã nhận tiền của 3 người khác, với tổng số tiền chiếm đoạt là 3,1 triệu đồng. Cũng theo Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 10.2019 đến nay, Dũng và Hoài đã tống tiền nhiều người.