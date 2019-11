'Phóng viên' bị bắt vì tống tiền: Công an Gia Lai cương quyết xử nghiêm

Đại tá Phan Thanh Tám khẳng định ông Dũng và bà Hoài vào H.Ia Grai (Gia Lai) đã tìm gặp các chủ lò than xưng là nhà báo, cho rằng các lò than gây ô nhiễm môi trường , xây không đúng quy trình kỹ thuật, uy hiếp các chủ lò than phải đưa tiền, nếu không sẽ viết bài các lò than gây “ô nhiễm môi trường”. Ông Dũng và bà Hoài còn cho biết nếu đưa tiền thì được bỏ qua.