Gia Lai: Dân làng vây đánh nhóm trộm chó, 1 người bị đánh chết

Trưa 30.10, đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã cử Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Gia Lai, phối hợp với Công an H.Chư Prông điều tra vụ nhóm trộm chó bị vây đánh ở làng Tơr Bang, xã Ia Băng, H.Chư Prông.

Tối 28.10, người dân làng Tơr Bang phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy, nghi là trộm chó nên truy đuổi. Nhiều người trong làng được gọi hỗ trợ tham gia chốt chặn và bắt được 2 người là Trần Văn Nam (trú TT.Chư Sê, H.Chư Sê) và Phạm Quang Trung (trú xã Ia Ko, H.Chư Sê, Gia Lai) cùng tang vật là 1 con chó. Hai người còn lại trong nhóm đã chạy thoát.

Đại tá Phan Thanh Tám cho biết vì sự việc đánh nhóm trộm chó là do cả làng vây đánh, nên lực lượng công an buộc phải sử dụng nhiều biện pháp để can thiệp, xử lý. “Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự và Công an H.Chư Prông phối hợp điều tra”, đại tá Tám nói.