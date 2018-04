Giả sư cô tu ở Ấn Độ, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng

Chiều 2.4, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Trà Giang (39 tuổi, ngụ Nghệ An) để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Giang từ Nghệ An vào TP.HCM làm thuê; không có việc làm ổn định. Tại TP.HCM, Giang mua 1 bộ đồ tu hành với mục đích đi bán nhang, bán tăm kiếm lời. Trong quá trình bán tại TP.HCM, Giang gặp một phụ nữ “đồng cảnh ngộ” cũng đi bán nhang tên là Lê (chưa rõ lai lịch).

Tang vật được công an thu giữ

Thấy “tâm đầu ý hợp”, Lê nói với Giang có một phụ nữ tên H. (49 tuổi, ở đường Trần Khánh Dư, TP.Đà Lạt), là một phật tử và thường mua đồ, cho tiền người tu hành nên rủ Giang lên Đà Lạt và Giang đồng ý.

Ngày 5.1, hai nghi phạm đón xe khách lên Đà Lạt, không quên mang theo áo quần tu hành, nhang, tăm. Khi tới nhà bà H., Giang và Lê vẫn giả là người tu hành, mặc đồ của người tu hành.

Gặp bà H., Lê xưng pháp danh là “Hạnh Phước”, còn Giang xưng pháp danh là “Diệu Nhã”, cả 2 tu tại một chùa ở Long Thành (Đồng Nai). Không chỉ vậy, Lê còn giới thiệu Giang là sư cô từ Ấn Độ về.

Trong lúc nói chuyện với bà H., Giang bảo: “Chùa xây xong, cần tiền đáo hạn ngân hàng, có tiền cho vay 170 triệu đồng”. Bà H. nghe xong thấy "sư cô" có vẻ “chân thành” nên tin tưởng, đồng ý. Sau đà bà H. rủ bà Lê, bà Giang đi ăn cơm, uống cà phê và lấy 170 triệu đồng đưa cho Giang. Thấy có tiền dễ dàng, Giang tiếp tục hỏi vay bà H. 100 triệu đồng để sửa chùa và được bà này đưa thêm 100 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Giang và Lê đi về lại TP.HCM. Trên đường đi, 2 nghi phạm chia nhau số tiền 270 triệu đồng vừa chiếm đoạt được.

Đến sáng 7.1, bà H. gọi vào số điện thoại của Giang, Lê (lúc này Giang, Lê đang ở tại phòng trọ của Giang tại Bình Dương). Quá trình trò chuyện, bà H. hỏi thăm chuyện xây chùa, Giang vẫn nói dối là đang xây. Thấy ngon ăn, Giang tiếp tục nói thêm: “Cần tiền để thỉnh chuông, thỉnh tượng” và hỏi vay thêm 250 triệu đồng.

Bà H. nói không có số tiền lớn như trên nhưng vẫn đồng ý cho vay 180 triệu đồng. Giang chỉ cho bà H. cách bỏ tiền vào thùng rau, gửi xe khách. Đến sáng hôm sau, Lê đi nhận thùng rau lấy 180 triệu đồng rồi về chia nhau mỗi người 90 triệu đồng. Sau đó, cả 2 tắt điện thoại, không liên lạc với bà H. Ngày 9.1, nghi ngờ bị lừa đảo, bà H. đến Công an TP.Đà Lạt trình báo sự việc.

Thời gian trôi qua, tưởng như bà H. khó có thể liên lạc được với Giang, Lê thế nhưng “oan gia ngõ hẹp”, bất ngờ vào ngày 30.3, bà H. bắt gặp Giang tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cùng bộ đồ tu hành và giấy giới thiệu phật tử trên người nên báo công an.

Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc bắt giữ Giang; di lý về TP.Đà Lạt.

Tại cơ quan công an, Giang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm nghi phạm tên Lê.