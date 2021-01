Gia súc chết rét gia tăng sau băng giá, tuyết rơi

Gia súc chết rét nhiều nhất là trâu với 519 con, bò 125 con, số còn lại là dê, lợn và ngựa. Lào Cai, Điện Biên và Sơn La là 3 địa phương có gia súc chết rét nhiều nhất. Tại Lào Cai và Lai Châu cũng ghi nhận đã có 108 ha rau, hoa màu hư hại do mưa tuyết, băng giá vùi lấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ thực tế đo lúc 6 giờ ngày 13.1 ở các tỉnh vùng núi phía bắc vẫn ở ngưỡng rét hại. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất là tại Đồng Văn (Hà Giang): -0,1 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 2,4 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 5,9 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6,6 độ C. Cũng theo trung tâm này, không khí lạnh đã suy yếu, thời tiết các tỉnh Bắc bộ ban ngày có nắng, trời rét nhất về đêm và sáng sớm. Tại các tỉnh vùng núi phía bắc vẫn còn rét hại, vùng núi cao khả năng vẫn còn xảy ra băng giá, sương muối.