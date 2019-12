Giá thịt heo 'quá chát', ăn 'quá đắng'

Chiều 25.12, tin từ Công an H.Châu Thành A (Hậu Giang) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Diệp Ngọc Hà (46 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.