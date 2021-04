Giảm án với 'trùm' đường dây đánh bạc ngàn tỉ Phan Sào Nam là thiếu căn cứ

Quyết định kháng nghị cho biết, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ra các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587/QĐ - TA ngày 29.4.2020; và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80/QĐ -TA ngày 4.2.2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online - nhân vật thứ 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ có liên quan đến nhiều tướng lĩnh công an, là không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587/QĐ- TA ngày 29.4.2020 của TAND tỉnh Quảng Ninh đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam, với lý do căn cứ vào Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15.5.2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao và VKSND tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có mức án 5 năm, ngoài điều kiện đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù và phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên. Nhưng thực tế, Phan Sào Nam chỉ mới được xếp loại khá quý 3/2019, còn quý 4/2019, bị án này bị xếp loại trung bình.

Việc Phan Sào Nam được giảm án còn được lý giải căn cứ vào trường hợp đặc biệt là “lập công”. Tài liệu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định Phan Sào Nam đã viết thư gửi gia đình Lê Văn Kiên - người liên quan đến vụ án, tác động để người này về nước đầu thú.

Thế nhưng, kết quả xác minh của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), Viện KSND tối cao tại Trại tạm giam và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thể hiện, trong quá trình giam giữ, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên về nước đầu thú; điều tra viên cũng như cán bộ điều tra không biết Phan Sào Nam tác động đến gia đình Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn như thế nào; không có tài liệu xác định quá trình giam giữ Phan Sào Nam gửi thư ra ngoài để vận động đầu thú.

Do đó, “Văn bản số 01 ngày 25.3.2020 của Trại giam Quảng Ninh đề nghị Hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam với tình tiết đặc biệt “Lập công” là không đúng quy định của pháp luật”, kháng nghị nêu.

Việc giảm án tù cho Phan Sào Nam còn được lý giải căn cứ vào yếu tố “tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra”. Tuy nhiên, theo Viện KSND cấp cao, các tài liệu điều tra, xác minh thể hiện, Phan Sào Nam đã không tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra. Cụ thể, tính đến ngày 16.10.2019, các khoản Nam đã thi hành là hơn 1.314 tỉ đồng ; Các khoản còn phải thi hành, để tịch thu công quỹ Nhà nước là hơn 160 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 xe ô tô bị kê biên, thu được hơn 5 tỉ đồng, còn lại chưa thi hành.

Tháng 8.2018, tài khoản của Phan Sào Nam và Nguyễn Thị Tâm Chuyên (vợ Nam) tại Ngân hàng DBS Singapore có số dư hơn 5 triệu USD. Ngày 28.11.2019, Phan Sào Nam đã nhận bản thông báo của Công an Singapore (do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ giao), trong đó ghi rõ tại tài khoản của Phan Sào Nam và Nguyễn Thị Tâm Chuyên ở Ngân hàng DBS Singapore có số tiền hơn 5,3 triệu USD và 253.499,60 SGD.