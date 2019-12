Giám đốc Công an Đồng Nai trực tiếp chỉ huy bắt ma túy trong quán bar

Rạng sáng qua 8.12, đại tá Vũ Hồng Văn , tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an TP.Biên Hòa, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự ập vào kiểm tra quán bar Cosmo nằm ở tầng 4 khách sạn Central Park (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa).

Thời điểm kiểm tra, quán bar có khoảng 200 người. Phát hiện lực lượng công an, nhiều người tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị ngăn chặn. Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện và thu giữ nhiều viên ma túy tổng hợp, các gói bột màu trắng nghi ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Có 190 người được đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện có 88 người dương tính với ma túy , trong đó có 21 nữ. Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật

Cùng thời điểm, Công an H.Long Thành phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra quán Vic Beer Club (TT.Long Thành). Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều loại ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh có 29 người (gồm 24 khách và 5 nhân viên) dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, Nguyễn Hồng Ân (39 tuổi, quản lý quán) cùng 5 nhân viên thừa nhận hành vi bán ma túy cho khách sử dụng . Công an đang tạm giữ hình sự Ân cùng 5 nhân viên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng trong rạng sáng 8.12, Công an Đồng Nai còn kiểm tra quán karaoke Tuấn Thảo (TP.Long Khánh), phát hiện 39 người sử dụng ma túy.