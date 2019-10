Giám đốc Công an Hải Phòng và Hải Dương 'đổi chỗ' cho nhau

Chiều 3.10, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động đại tá Vũ Thanh Chương, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đồng thời, Bộ Công an cũng quyết định điều động đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Vũ Thanh Chương sinh năm 1968, từng là Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Tháng 7.2018, đại tá Vũ Thanh Chương được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thay đại tá Bùi Ngọc Phi nghỉ hưu

Đại tá Lê Ngọc Châu sinh năm 1972, quê quán xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tháng 3.2019, đại tá Lê Ngọc Châu được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng khi đang là Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).