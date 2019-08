Loại trừ các biểu hiện tiêu cực khi lựa chọn nhân sự

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Ngày 20.8, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hội nghị trực tuyến tới 792 điểm cầu, với gần 90.000 cán bộ, công chức tham gia.

Làm theo gương Bác dần trở thành việc thường xuyên, tự giác

Trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể và cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, trên khắp cả nước.

Đóng góp vào báo cáo, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ, Hà Nội đã lấy Chỉ thị 05 làm một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, nhờ đó việc triển khai các công việc của TP.Hà Nội từ tinh gọn bộ máy cho tới việc thực hiện tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu quả rõ nét, tỷ lệ hài lòng của người dân được nâng lên.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, ngay sau khi có Chỉ thị 05, Bộ Công an đã xây dựng 28 kế hoạch trong đó nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng cũng như lãnh đạo công an các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Bài học rút ra là phải chú trọng, chủ động trong quản lý, siết chặt kỷ cương. Trên cơ sở đó chủ động, thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với cán bộ có những vấn đề, dấu hiệu vi phạm...”, ông Thành nói.

“Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05. Những kết quả này đã có tác động tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn hạn chế như việc một số cấp ủy, địa phương chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa thực sự chủ động trong lựa chọn nội dung trọng tâm để thực hiện; những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm còn thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm những cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyển thành hành động cụ thể, định lượng được, như Bác Hồ đã dạy: “Chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được”. Theo ông Vượng, nhiệm vụ trước mắt là phải chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Dẫn lại câu nói của Bác: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên”, ông Vượng lưu ý phải loại trừ các biểu hiện tiêu cực như tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. “Bác đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ đến đời sống của dân, những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý và làm ngay”, ông Vượng nói, đồng thời lưu ý từng địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo ra phong trào, chuyển biến theo gương Bác về nội dung này, nhất là trong tình hình đất nước hiện nay.

Dẫn chứng việc Văn phòng T.Ư Đảng thực hiện chỉ thị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi tổ chức các chuyến đi của Tổng bí thư thì các phó ban Đảng ngồi xe chung, chứ không đi xe riêng, ông Vượng lưu ý: “Chúng ta phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất. Tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, rồi đi máy bay. Tiết kiệm các dự án đầu tư. Tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, tổ chức cưới, lễ hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước và cả đi công tác cơ sở nữa”.

Cuối cùng, Thường trực Ban Bí thư mong muốn, sau hội nghị lần này, việc học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu và tạo những phong trào thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn.