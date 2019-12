Giám đốc Công an Quảng Trị: Đừng để người dân ca thán về nạn... trộm cắp vặt

Sáng 16.12, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ 15.12.2019 đến 14.2.2010).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết hoạt động ra quân là rất cần thiết, để xốc lại đội hình, trước tình hình tội phạm mỗi năm mỗi khác.

Chính vì thế, đại tá Việt yêu cầu Công an TP.Đông Hà cần phải xác định địa bàn thành phố là địa bàn trọng điểm nên các cán bộ công an, thậm chí cả lực lượng bảo vệ dân phố cần phải nêu cao cảnh giác, tăng cường sự trấn áp, nâng cao nghiệp vụ để vừa đảm bảo cả an ninh chính trị vừa trật tự an toàn xã hội.

Công an TP.Đông Hà diễu hành quanh nhiều trục đường lớn sau lễ phát động Ảnh: Nguyễn Phúc

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý trong dịp cận tết, ngoài việc trấn áp các loại tội phạm nghiêm trọng như cướp của, giết người, lừa đảo..., Công an Đông Hà cũng cần phải xử lý mạnh tay các chân rết tín dụng đen, đòi nợ thuê ...

Ngoài ra, Công an TP.Đông Hà cần đặc biệt tăng cường tuần tra, xử lý mạnh tay vấn nạn trộm cắp vặt. “Dù là trộm cắp vặt, có giá trị không lớn nhưng nếu để loại tội phạm này lộng hành, quấy nhiễu sẽ làm cho người dân bức xúc, ngán ngẩm. Đừng để trộm cắp vặt trở thành vấn nạn gây nhức nhối khiến người dân ca thán khi tết đến xuân về”, đại tá Việt nói.