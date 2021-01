Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nói gì về '100 kg ma túy trôi trên biển'?

Chỉ trong tháng 12.2020, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phối hợp ngư dân vớt được 100 kg ma túy trôi trên biển . Đó là thông tin được đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, nêu ra trong phiên trả lời chất vấn về tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) diễn ra ngày 13.1.

Theo đại tá Đỗ Triệu Phong, ma túy hiện không chỉ người nước ngoài vận chuyển vào trong nước mà ma túy cũng có thể sản xuất tại chỗ và dễ dàng hơn. Ngoài ra, người nghiện cũng đa dạng hơn. Trước đây, người nghiện thường chỉ ở thành phần thu nhập thấp, dân trí thấp, tuy nhiên, ngày nay ma túy len lỏi vào mọi thành phần trong xã hội.

“Vừa rồi, lực lượng công an và biên phòng làm hết sức quyết liệt trên bộ (đường bộ) thì gần đây bắt đầu phát hiện vận phát hiện vận chuyển ma túy trên biển . Đối tượng ném thẳng ma túy trên biển và cho ma túy trôi dạt theo con nước. Đến bây giờ vẫn chưa biết cái nào thất thoát, cái nào ngăn chặn được. Ngay trong tháng 12.2020, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang kết hợp với ngư dân đã vớt được 100 kg ma túy tổng hợp trên biển. Số lượng này mà thất thoát vào đất liền thì phức tạp như thế nào”, đại tá Phong bày tỏ lo lắng.

Về người nghiện, đại tá Phong cho biết trong năm 2020, tại Kiên Giang, lực lượng công an bắt giữ 206 vụ, 266 đối tượng tội phạm ma túy, tăng 30 vụ so với năm 2019. Toàn tỉnh hiện có 2.966 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 647 người so với năm 2019. Đây là con số đáng lo ngại. Ma túy hiện xâm nhập vào nông thôn, nếu tình trạng này không giải quyết căn cơ thì thật đáng lo ngại trong tương lai.