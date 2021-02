Gian lận tài khoản Bông Sen Vàng, gây thiệt hại cho VNA hơn 16 tỉ đồng

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can Đặng Thị Lệ Hằng (31 tuổi, trú P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Đặng Thị Tiểu Kiều (32 tuổi, là chị ruột bị can Hằng), Trịnh Ngọc Tuấn (29 tuổi, trú P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) về tội “ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo quy định tại điều 289, bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 12.2019, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) gửi công văn tới Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao , Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội tố cáo những bị can nêu trên đã thực hiện các giao dịch gian lận tài khoản Bông Sen Vàng như: “Tạo tài khoản Bông Sen Vàng ảo, cộng dặm từ dữ liệu bay của khách hàng và lấy vé thưởng, điểm thưởng VIN-ID, thực hiện mua vé bằng tiền và dặm; Truy cập vào các tài khoản hội viên Bông Sen Vàng thật thay đổi thông tin về số điện thoại, email và lấy thưởng bất hợp pháp”.