Gian nan cứu hộ

Rào Trăng 3: “Nương” theo con nước để vào hiện trường Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế) vẫn chưa bớt “nóng”. Khi tuyến đường 71 đi từ hướng xã Phong Xuân (H.Phong Điền) vào hiện trường vẫn chưa thông, những ngày qua hướng tiếp cận duy nhất vẫn là đường thủy. Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 4 vẫn đang “bám”, để tìm kiếm 15 công nhân mất tích. Nhưng ít ai biết, tuyến đường thủy cũng đang gây khó cho lực lượng cứu hộ. Một chiến sĩ CSGT đường thủy đảm trách lái ca nô ví von công tác cứu hộ bằng đường thủy ở đây giống như một “cuộc chiến”. Thậm chí, giữa bộ phận vận hành nhà máy và lực lượng cứu hộ phải kết nối, hiệp đồng tác chiến, phối hợp nhịp nhàng. Phía thượng nguồn, khu vực lưu vực lòng hồ địa hình phức tạp. Khi mưa lớn, nước lũ dâng lên rất nhanh vượt qua mốc nước dâng bình thường, các đập thủy điện buộc phải xả lũ... Nếu không phối hợp nhịp nhàng, khi lực lượng cứu hộ đang chạy thuyền mà thủy điện đột ngột xả lũ điều tiết thì lập tức thuyền có thể... mắc cạn trên các mỏm đá, bãi đất giữa lòng hồ. Trung tá Hoàng Liên Sơn, Phó trưởng công an TX.Hương Trà, người trực chiến tuyến đường thủy, cho biết: “Buổi sáng, tranh thủ khi nước trong lòng hồ còn ở ngưỡng an toàn, lực lượng cứu hộ đã xuất quân thần tốc chạy vào hiện trường, sau đó tìm kiếm cứu hộ. Đợi khi mực nước trở về an toàn, chúng tôi mới quay ra”. Ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhìn nhận thời điểm này, phương án tiếp cận Rào Trăng 3 qua tuyến suối là hết sức nguy hiểm trong điều kiện mưa lũ. Vì vậy, lực lượng cứu hộ đã phải “bám trụ” ở thủy điện Rào Trăng 4, chờ tăng viện. Bùi Ngọc Long