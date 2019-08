Giang hồ cộm cán Bắc 'lợn' ở Nam Định bị bắt vì hành hung y bác sĩ

Ngày 12.8, thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Đinh Việt Bắc (biệt danh Bắc “lợn”, 37 tuổi, ngụ tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sáng 9.8, vợ chồng Bắc xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau. Bắc cầm bát ném vợ, nhưng không may làm con nhỏ bị thương ở trán. Ngay sau đó, Bắc đưa con vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình chữa trị.

Đinh Việt Bắc (áo cộc tay màu đen) vẫn hùng hổ xông đánh y bác sĩ bất chấp sự can ngăn của lực lượng bảo vệ và công an

Khi đến bệnh viện, sau khi bác y bác sĩ xử lý vết thương ban đầu, Bắc cho rằng các y bác sĩ không nhiệt tình điều trị cho con mình, nên to tiếng chửi bới, và nhảy vào đánh nhiều người trong kíp trực.

Bắc còn to tiếng quát “tao là Bắc lợn đây”, và tiếp tục hành hung các y bác sĩ bất chấp sự can ngăn của lực lượng bảo vệ bệnh viện. Mãi khi lực lượng công an địa phương đến giải quyết thì Bắc mới chịu dừng lại. Các y bác sĩ bị hành hung rất may chỉ bị thương nhẹ , không ai phải điều trị.