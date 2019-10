Giết hàng xóm vì tranh chấp ranh đất, lãnh án chung thân

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, ông Lê Thành Trí (50 tuổi, ngụ xã Trường Long, H.Châu Thành A, Hậu Giang) đến sống chung như vợ chồng với bà Trần Thanh Thoảng tại ấp 4, xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ.

Khoảng 6 giờ ngày 10.4, ông Trí ra vườn cách nhà khoảng 500 m để đào đất trồng chuối. Đến 13 giờ cùng ngày, bà Thoảng ra vườn kêu ông Trí vào ăn cơm nhưng không thấy nên gọi điện nhờ em ruột và em họ ông Trí đến tìm giúp.

Trong lúc tìm kiếm, người thân thấy các vật dụng của ông Trí để gần hố đất đang đào, trên đất có nhiều vết máu nên trình báo đến công an. Khoảng 20 phút sau, mọi người phát hiện thi thể ông Trí dưới kênh nước

Quá trình điều tra cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được, công an xác định Linh là nghi phạm bởi trước đó, giữa Linh và ông Trí có mâu thuẫn, cự cãi nhiều lần do tranh chấp ranh giới đất giữa bà Thoảng và ông Linh.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận sáng 10.4, Linh lấy cây leng (xẻng) có cán và lưỡi bằng kim loại đi ra ruộng để đắp các chỗ nước tràn qua bờ kênh vào ruộng lúa. Trên đường đi, thấy ông Trí đang đào đất, Linh đến hỏi: “Tôi làm gì mà hăm thủ tiêu tôi”, thì ông Trí nói: ‘‘Mấy ông ở đây ăn hiếp vợ tôi dữ lắm, để tôi về đây trị mấy ông”.

Tại bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.Cần Thơ, nạn nhân Trí tử vong do ngạt nước sau choáng chấn thương sọ não nặng do vật sắc gây ra.