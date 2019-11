Góc nhìn phóng viên: Sao không đấu giá 'biển số đẹp'?

Vừa qua, câu chuyện nữ chủ xe BMW 330i (giá khoảng 2,4 tỉ đồng) ngụ Q.7, TP.HCM bấm được biển số xe 51G-999.99 tại điểm đăng ký xe Rạch Chiếc gây xôn xao dư luận về việc biển đẹp toàn “ngẫu nhiên” trúng xe sang.

Ngay sau đó, Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã lập biên bản sự việc gửi đến lãnh đạo phòng, với chữ ký của người chứng kiến để khẳng định sự việc này được thực hiện đúng quy trình , “không có dấu hiệu tiêu cực” hay sự can thiệp từ bên ngoài.

Nữ chủ xe sang này chỉ mất 20 triệu đồng đúng như quy định về đăng ký xe để sở hữu được biển số ngũ quý 9 siêu “khủng”

Tuy nhiên, dư luận không tin vào sự ngẫu nhiên này. Vì trước đó, nhiều biển số siêu đẹp cũng “ngẫu nhiên” rơi vào xe sang giá từ 5 - trên 10 tỉ đồng; chỉ một số ít biển “ngũ quý”may mắn thuộc về những xe có giá dưới 1 tỉ đồng.

Ngay khi sự việc gây xôn xao dư luận, Thanh Niên đã có câu hỏi đến Ban Giám đốc Công an TP để muốn biết quan điểm về vấn đề này thì nhận được câu trả lời ở bộ phận tiếp nhận rằng, việc cấp biển số do Cục CSGT quản lý nên Công an TP không có ý kiến.

Một lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý đăng ký xe nhiều năm khẳng định với PV, ngay cả cán bộ làm công tác đăng ký xe muốn “canh” biển đẹp cho xe mình cũng thất bại vì không biết hệ thống sẽ nhảy ra số nào. Vị này nói thêm: “Mỗi khi biển đẹp “rơi” trúng xe sang, cán bộ lại muốn rớt tim ra ngoài vì sẽ phải nghe những lời bàn ra tán vào”.