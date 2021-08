Gói hỗ trợ an sinh xã hội của TP.HCM không để sót hộ nghèo nào

Thông tin tại hội nghị trực tuyến triển khai gói an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức vào sáng 5.8, TP.HCM sẽ triển khai các gói an sinh xã hội khoảng 900 tỉ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ đợt 2 cho lao động tự do theo Nghị quyết 09...