Gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3: Giám sát, xử lý việc trục lợi chính sách thế nào?

Chiều 20.9, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thông tin về việc triển khai gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, đồng thời cho biết, sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ cố tình gây ảnh hưởng chính sách hỗ trợ.

“Do đó, gói hỗ trợ đợt 1 tập trung vào lao động tự do (6 nhóm ngành nghề) cư trú hợp pháp trên địa bàn, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 16 tăng cường thì số lượng người nghèo, hộ lao động khó khăn... gia tăng đáng kể. Vì vậy, TP.HCM bắt đầu mở rộng đối tượng hỗ trợ tại gói thứ 2, gồm: tiếp tục hỗ trợ cho lao động tự do như theo danh sách của đợt 1, bổ sung số lượng lao động tự do không nằm trong Nghị quyết 09 và bổ sung thêm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ lao động gặp khó khăn ”, ông Hoan cho biết.